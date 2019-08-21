مصادر سياسية لـ«الاتحاد»: اتجاه نحو سيناريو استقالة الحكومة الجزائرية

محمد إبراهيم (الجزائر)

أصبح مطلب استقالة الحكومة الجزائرية قيد البحث حاليا في مؤسسة الرئاسة وقيادة الجيش، بحسب مصادر سياسية مطلعة. وقالت المصادر لـ«الاتحاد» «هناك تفكير في تقديم بدوي استقالته، نظراً لأن الدستور يمنع الرئيس المؤقت من إقالة الحكومة أو تعديلها، لكن في حالة الاستقالة يكلف الرئيس المؤقت أحد الوزراء برئاسة الحكومة وتسيير الأعمال، وهو ما يمكن أن يكون حلاً مناسباً».

وأضافت المصادر أن قيادة الجيش وهيئة الحوار أعلنا أكثر من مرة أن المطالبة بإقالة الرئيس المؤقت بن صالح غير منطقي ولا يمكن تطبيقه لأنه سيؤدي إلى حالة من الفراغ الدستوري ستؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات على الموافقة على خروج بدوي من الحكومة.

ومنذ اندلاع الحراك الشعبي وهو يطالب بإقالة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من السلطة ولخصهم في مصطلح (4 باءات) في إشارة للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونجح الحراك حتى الآن في إجبار كل من بوشارب وبلعيز على الاستقالة.

إلى ذلك، كثفت هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر اجتماعاتها مع الأحزاب السياسية سعيا وراء توافق يتيح إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، حيث زار كريم يونس منسق الهيئة مقري حزبي جبهة المستقبل وطلائع المستقبل، والتقى رئيسيهما عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس، على الترتيب.

وقال كريم يونس إن هيئة الوساطة والحوار التي تضم شخصيات وطنية بارزة، تسعى في إطار مشاوراتها المتواصلة مع كل الأطراف، إلى تحسين وتعزيز العلاقة بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني من أجل المشاركة في حوار جاد وبناء وصادق للتوصل إلى بناء مستقبل زاهر يعود بالمنفعة على الجميع.

وأشار إلى سلسلة الحوارات التي جرت مع العديد من فعاليات المجتمع، والتي توجت بأرضيات عمل تسعى الهيئة إلى مناقشتها ودراستها لإخراج البلاد من الوضع الراهن بعيدا عن أي إقصاء أو تمييز. وأكد أن هدف الهيئة هو التوصل إلى توافق وطني من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وتحقيق التغيير الذي يطمح إليه الشعب الجزائري.

من جانبه، شدد بلعيد على أهمية إشراك كل أطياف المجتمع في مسار الحوار من أجل التوصل إلى إجماع وطني يضمن تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، وأشاد بالجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد، داعيا في نفس الوقت كل الفاعلين السياسيين وتنظيمات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود والمشاركة في الحوار من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها.

كما التقى يونس أمس بعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الوزراء السابق، لاستطلاع موقف حزبه من المشاركة في الحوار وصولاً إلى المؤتمر الوطني الشامل المقرر عقده في وقت لاحق.

وقال يونس في مؤتمر صحفي مع بن فليس عقب اللقاء، إن الهيئة تجمع الأفكار من جميع المشاركين في الحوار من أجل إصدار وثيقة متفق عليها من الجميع، مضيفا «لا نملك أرضية ثابتة وواضحة، والرئيس الشرعي الذي سينتخب يجب أن يواصل تحسين الظروف للوطن».

من جانبه، دعا بن فليس إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية لأنها باتت ضرورة ملحة، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية ضرورة لمليء الفراغ في رأس هرم الدولة، معتبراً أن الفراغ في السلطة لم يظهر بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وإنما كان منذ سنة 2012، مضيفا أن «الجزائر لم يكن لها رئيس منذ 2012، لذا وجب القيام بانتخابات نقية ونظيفة لضمان الشفافية». وشدد على ضرورة تنظيم المسار الانتخابي والإعلان عن نتائجه بدءاً من تنقية القوائم الانتخابية حتى الإعلان عن النتائج.

وقال إنه «يجب تعديل قانون الانتخابات لأنه يضم ثغرات قانونية سهلت من التزوير، كما يجب إعادة النظر في الشق الذي يخص الرئاسيات والذي يقارب 55 مادة، فلا بد من مراجعتها لإبعاد التزوير».

وأضاف بن فليس، الذي جدد تأكيده بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن قانون الانتخابات سيدفع الشعب إلى اقتراع يقر بمصداقية ونقاوة الانتخابات التي ستدفع بالجزائر إلى ديمقراطية حقيقية وبناء الشرعية.

وقال إن الاقتراع الرئاسي، هو الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمناً، والأقل خطراً، وكلفة للبلد، على جميع الأصعدة، داعياً إلى تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة تكلف بالصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي.

وطالب بن فليس باستقالة الحكومة الحالية التي يرأسها نور الدين بدوي لتسهيل الذهاب لانتخابات الرئاسة، وقال إنه «على السلطة الحالية الاستجابة لمطالب الشعب، حتى تحل الأزمة». واعتبر أن الحكومة الحالية أصبحت عاملاً أساسياً في الانسداد السياسي الحالي، ودعا بن فليس لاستبدالها بحكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال.