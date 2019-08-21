البرهان يؤدي اليمين رئيساً لـ «السيادي».. وحمدوك رئيساً للوزراء

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

في تقدم جديد على طريق التحول المدني بالسودان، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية صباح أمس في القصر الجمهوري بالخرطوم أمام رئيس مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي، الذي سيقود الفترة الانتقالية لمدة 39 شهرا، وبعدها بساعتين أدى 9 من أعضاء المجلس العشرة اليمين الدستورية أمام البرهان ورئيس القضاء، وتخلف عن أداء اليمين محمد حسن التعايشي المتواجد خارج السودان، وهو العضو الخامس لقوى الحرية والتغيير، وسيؤدي اليمين الدستورية فور وصوله إلى السودان، وعقد المجلس بعدها أولى اجتماعاته.

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضواً، 6 من المدنيين، و5 من العسكريين. ومن المقرر أن يعقد المجلس السيادي أول اجتماع مشترك له مع مجلس الوزراء في الأول من سبتمبر المقبل.

وفى تطور آخر، أدى الدكتور عبد الله حمدوك اليمين الدستورية مساء أمس أمام البرهان رئيسا للوزراء، عقب عودته إلى الخرطوم برفقة زوجته.

وفي أول تصريح لها عقب أداء اليمين الدستورية، تعهدت الدكتورة عائشة موسى عضو المجلس السيادي السوداني بالمساهمة في الوصول بالسودان إلى بر الأمان والسعي لتحقيق التحول الديمقراطي، وقالت: إن شعارات الثورة المطالبة بالحرية والسلام والعدالة لن تضيع أو تذهب هباء.

وقد قام الأعضاء الخمسة المدنيين في مجلس السيادة فور انتهاء اجتماعهم بالتوجه إلى مقر تجمع المهنيين، واجتمعوا مع تنسيقية قوى الحرية والتغيير.

وقد أثنت أسرة الشهيد محمد مطر الشاب الذي كان يدرس في بريطانيا وعاد إلى السودان ليشارك في الثورة على اللفتة الإنسانية لعائشة موسى عضو مجلس السيادة، التي زارت منزل أسرة الشهيد قبل توجهها لأداء اليمين الدستورية، وهي ترتدي ثوباً أزرق اللون.

والشهيد محمد مطر هو الذي جعل من اللون الأزرق لوناً للتضامن مع الثورة السودانية في أنحاء العالم، بعد أن نشر أصدقاؤه بأنه يحب هذا اللون، فحصلت الثورة السودانية على أكبر حملة تضامن شارك فيها نجوم عالميون.

وقد أثارت التطورات الإيجابية المتلاحقة بشأن تشكيل ملامح الفترة الانتقالية في السودان الأمل والفرح لدى الكثير من السودانيين، الذين رأوا في تشكيلة المجلس السيادي لوحة وطنية، واعتبر كثيرون وجود سيدتين في المجلس إحداهما قبطية تقدماً كبيراً وإنصافا لحقوق المرأة والتنوع في السودان.

وقالت الناشطة والأستاذة الجامعية السودانية هادية حسب الله لـ«الاتحاد» إنها صورة جميلة تدعو للتفاؤل، الدكتورة عائشة بثوبها الأزرق تضامنا مع الشهداء، وصورة رجاء عبد المسيح بشعرها المنسدل، وأمامها الكتاب المقدس، وبلوزتها البيضاء التي نأمل أن يكون مثلها سوداننا المتسامح، رغم كل المخاوف الواقعية التي تعترينا.

وقال صديق الصادق المهدي القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إنه مشهد رائع للشعب السوداني الذي أنجز ثورته، وقدم التضحيات، وبشرى عظيمة بشأن الانتقال لحكم مدني. وأضاف أن المهمة العاجلة للسودان في المرحلة المقبلة هي تحقيق السلام، لأنه بدون تحقيقه بصورة عادلة وشاملة لن يكون هناك استقرار سياسي أو تنمية، وأكد المهدي ضرورة إعادة بناء ما دمرته الحروب، ومعالجة انهيار ودمار الدولة السودانية ومواجهة الدولة العميقة الذي ما زال نفوذها موجودا في كل مؤسسات وأجهزة الدولة.

وقال الناشط السوداني عمر العشاري، إنها خطوة إلى الأمام بكل ما صاحبها من تعقيدات. ومن جانبه قال عبد الرسول النور، القيادي في حزب الأمة السوداني لـ«الاتحاد» إنها خطوات كبيرة نحو إقامة دولة المواطنة، دولة الحرية والسلام والعدالة، التي لا تمييز فيها ولا تمكين ولا محاباة.

وقال الكاتب السوداني حمور زيادة: لقد أحرزنا نصرا آخر، لأول مرة في تاريخ السودان هناك نساء في مجلس السيادة، ولأول مرة في تاريخ السودان تكون امرأة قبطية في هذا المنصب، وقد أصبح لدينا رئيس وزراء مدني مطلق الصلاحيات.

ومن جانبه قال المحلل السياسي السوداني محمد جميل أحمد لـ«الاتحاد» إن تمثيل الأقباط في مجلس السيادة هو استحقاق جسور لقضية المواطنة، وسابقة فريدة لها أبعاد كبيرة.

يأتي ذلك في وقت بقيت رئاسة القضاء نقطة خلاف عالقة، حيث قال محمد الفكي عضو مجلس السيادة إنه من المقرر إرجاء تعيين رئيس القضاء والنائب العام الذي كان متوقعا، وقالت: إن هذا الأمر سيخضع لمزيد من المشاورات بين مكونات المجلس.

وذلك بعد نشر أنباء عن أداء القاضية نعمات عبد الله القسم أمام البرهان مساء امس الاول كرئيس للقضاء، بديلا عن عبد القادر محمد أحمد الذي رشحته قوى التغيير في البداية. ولكن مصادر مطلعة قالت لـ«الاتحاد» إن تعيين نعمات رئيسا للقضاء لم يصدر بشكل رسمي، ويواجه تعقيدات قانونية، رغم ما حظيت به نعمات من ترحيب كبير، وإشادة باختيارها كقاضية كفؤ وامرأة في هذا المنصب.

ويقول القانوني السوداني سيف الدولة حمدنا الله: انه بحسب الوثيقة الدستورية يتم تعيين رئيس القضاء الانتقالي بواسطة مجلس القضاء العالي، والأخير لا وجود له، وسيتم تعيينه لاحقا بقرار من مجلس الوزراء الانتقالي، ثم يعتمد من المجلس السيادي، ويقترح حمدنا الله أن يتم تشكيل مجلس القضاة من أقدم ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا وعضوية محام ترشحه قوى التغيير.

لكن قانونيين آخرين رأوا أن المجلس السيادي يمكن أن يقوم بتعيين رئيس القضاء، وقال بعض القانونيين إنه لم يكن يحق لقوى الحرية والتغيير ترشيح رئيس القضاء لانها جهة سياسية.

بينما نشر التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين بيانا أمس أكد فيه تمسكه باختيار قوى الحرية والتغيير للقاضي عبد القادر محمد أحمد كرئيس للقضاء، والقاضي محمد الحافظ محمود كنائب عام، لما يتمتعان به من كفاءة واستقلالية ونزاهة مهنية وأخلاقية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عبد الرحمن الامين لـ«الاتحاد» إن هناك توافقا على القاضية نعمات عبد الله لتكون رئيسا للقضاء، ومن حق مجلس السيادة تعيينها، لأن المواد السارية من دستور 2005 تمنح رئاسة الجمهورية الحق في تعيين رئيس القضاء، ومجلس السيادة اليوم يقوم بمهام رئاسة الجمهورية.

ومن جانبها، أعلنت ما يسمى بتنسيقية القوى الوطنية التي يتزعمها حزب المؤتمر الشعبي معارضتها للحكومة الجديدة، وقالت إنها ستقوم بتكوين حكومات ظل في كل ولايات السودان. وحزب المؤتمر الشعبي أسسه وترأسه الدكتور حسن الترابي عراب الحركة الإسلاموية والإخوان في السودان منذ عام 2000، وبعد وفاته تولى رئاسته نائبه علي الحاج. وقال الدكتور علي الحاج إن أحزاباً استولت على السلطة بالتعاون مع العسكر، ونحن معارضة، وسنعارض هذا الوضع بالوسائل السلمية، وسنمزق الوثيقة الدستورية.

مصدر مطلع لـ«الاتحاد»: 285 مليون دولار لتنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان

كشف مصدر مطلع بجنوب السودان لـ«الاتحاد» عن أن ميزانية تمويل بنود اتفاق السلام تصل إلى 285 مليون دولار. وتسعى دولة جنوب السودان في الوقت الراهن لتنفيذ بنود اتفاق السلام، خلال الفترة الراهنة وهي الفترة التي يطلق عليها «فترة ما قبل الفترة الانتقالية» والتي تم الاتفاق عليها خلال توقيع طرفي النزاع في الاتفاق الذي تم توقيعه في سبتمبر عام 2018 بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وشمل الاتفاق تحديد 8 أشهر كفترة ما قبل الفترة الانتقالية، كان من المفترض أن تنتهي في شهر مايو الماضي، ومن ثم تشكيل حكومة وطنية، ثم تحديد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات و6 أشهر، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولكن تم تمديد تلك الفترة 6 أشهر تنتهي في 11 نوفمبر المقبل حتى تفي الحكومة بجميع تعهدات اتفاق السلام وتنفيذ بنوده كاملة.

ويعد البند الأهم والأكثر صعوبة في اتفاق السلام من حيث التنفيذ اللوجستي والمادي أيضاً، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه تحت رعاية الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «الإيجاد». وأضاف المصدر لـ «الاتحاد» أن 70% من إجمالي الميزانية التي تم تحديدها لإنجاز بنود الاتفاق من نصيب بند الترتيبات الأمنية، وتنفيذ إجراءات دمج قوات المعارضة مع القوات النظامية، وتكوين جيش شعبي موحد، هدفه حماية أمن الدولة فقط.

وقال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس لجنة ما قبل الفترة الانتقالية، إن حكومة جنوب السودان قامت بتحويل مبلغ 30 مليون دولار، تم تحويلها على ثلاث مراحل مختلفة، إلى خزينة اللجنة الوطنية التي يتولى رئاستها منذ أن تم تشكيلها بقرار رئاسي من الرئيس سيلفاكير ميارديت، نهاية سبتمبر 2018، وهي اللجنة المعنية بتنفيذ بنود اتفاق السلام.

وأكد جاتلوك لـ«الاتحاد» أن الحكومة تعهدت بدفع مبلغ 100 مليون دولار إلى اللجنة لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وسرعة إنجازه، وأوضح أن إيرادات النفط، والخزانة العامة للدولة، هما مصدر تمويل الحكومة لاتفاق السلام، وشدد على توافر الإرادة السياسية والمادية للدولة على تنفيذ بنود الاتفاق.