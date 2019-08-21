كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بقوى الحرية: أعضاء المجلس السيادي شخصيات وطنية قدمها الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الفاتح، قيادي بقوى الحرية والتغيير بالسودان، إنه تم اليوم أداء اليمن الدستوري لأعضاء المجلس السيادي وسط أجواء من الفرح بالنسبة للشعب السوداني، نظرًا لوطنية الشخصيات التي تم تقديمها من قبل الشعب السوداني لأن يكونوا أعضاء في المجلس السيادي.

وأضاف "الفاتح"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن أعضاء المجلس السيادي شخصيات وطنية وصاحبة تاريخ نضالي كبير، وهناك أمل كبير من قبل الشعب السوداني أن يُحقق المجلس السيادي أمالهم وطموحاتهم، وسط توقعات بإجراء تحويل كامل للمسار السياسي في السودان.

وأكد قيادي بقوى الحرية والتغيير بالسودان، أن تشكيل المجلس السيادي يُعد نهاية لدورة سياسية قديمة وبداية دورة سياسية جديدة قائمة على الشفافية والمصارحة والديمقراطية، مؤكدًا أن قضية تنمية السودان وكذلك قضية السلام، وقضية إرساء حكم العدالة والقانون هم أهم القضايا المطروحة الآن على المجلس السيادي.

