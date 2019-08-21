كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة مفتوحة في الأراضي الإسرائيلية".

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الأربعاء "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي نقلت أن "دوي انفجارين على الأقل سُمعا في منطقة مفتوحة في مستوطنة شعار هنيغف المحاذية للقطاع".