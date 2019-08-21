كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يسيطر على خان شيخون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات النظام السوري، اليوم الأربعاء، على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في شمال غرب سوريا، واستعادت مناطق في محيطها لتغلق بذلك كافة المنافذ أمام نقطة مراقبة للقوات التركية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "قوات النظام تعمل حالياً على نزع الألغام" في المدينة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي.

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وأضاف أن " قوات النظام انتشرت أيضاً في طرقات في محيط خان شيخون، لتحاصر بذلك المنطقة الممتدة من جنوبها إلى ريف حماة الشمالي، وتغلق كافة المنافذ أمام نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك".

وانسحبت الفصائل المعارضة، والإسلامية من خان شيخون، الثلاثاء، على وقع تقدم قوات النظام داخلها مع استمرار القصف الجوي العنيف، وفق المرصد.

وتسيطر هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقاً على غالبية محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها، أين تنتشر أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً.