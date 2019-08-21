كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاغون: التعرض للطائرة الأمريكية دون طيار في اليمن "استفزاز إيراني خطير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، اليوم الأربعاء، إن فريقاً أمنياً يحقق في الهجوم الإيراني الحوثي ضد طائرة أمريكية دون طيار فوق اليمن، كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عال.

وأضاف البيان، حسب موقع قناة "الحرة"، إن "هذا التصرف "عمل استفزازي" من إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطراً حقيقياً على استقرار المنطقة".

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وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، ريبيكا ريباريتش كشفت الأربعاء، في تصريح للحرة، سقوط الطائرة الأمريكية فوق اليمن.

فيما صرح مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز اليوم أيضاً، أن طائرة أمريكية عسكرية دون طيار من طراز MQ-9 أسقطت في محافظة ذمار اليمنية الواقعة جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا حجب هويتيهما، أن "الطائرة أُسقطت في وقت متأخر أمس الثلاثاء".