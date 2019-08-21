رسميا.. منديل يعود للدوري الفرنسي قادما من شالكه الألماني

أعلن نادي ديجون الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعاقده الرسمي مع اللاعب الدولي المغربي، حمزة منديل، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، قادما من فريق “شالكه04” الألماني، وذلك من أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر.

ويعول لفريق الفرنسي، كثيرا على خدمات لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، وذلك من أجل تعويض رحيل الظهير الأيسر أسامة الحدادي، كما سيكون منديل مطالبا بالظهور بوجه قوي من أجل تخطي موسم كارثي بصم عليه، في “البوندسليغا” الموسم الماضي.

وكان منديل، قد ظهر بوجه متواضع مع فريقه الألماني الموسم الماضي، بعد أن قدم له من فريق ليل الفرنسي، مقابل 7 ملايين يورو،إذ لم يخض سوى 16 مباراة، وغاب عن نهائيات كأس إفريقيا للأمم، كما أنه أتمم الموسم مع الفريق الثاني.