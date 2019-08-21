كأس محمد السادس.. الرفاع يقسو على هورسيد بخماسية ويقترب من حسم بطاقة التأهل للدور القادم

دك نادي الرفاع البحريني، شباك هورسيد الصومالي بخمسة أهداف دون رد، اليوم الأربعاء، برسم ثاني جولات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونجح الرفاع في إنهاء الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، متقدما بهدفين نظيفين، أحرز الأول كميل الأسود في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ثم ضاعف زميله سيد عيسى النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الأولى من الوقت البديل.

وعاد كميل الأسود بعد بداية الجولة الثانية بعشر دقائق، ووقع ثالث أهداف الرفاع، ليظهر اللاعب ذاته في الدقيقة 66 ويسجل هدفه الشخصي الثالث “هاتريك” والرابع لفريقه، بينما اختتم مهدي عبد الجبار الخماسية عند الدقيقة 77.

ورفع الفريق البحريني بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة السادسة في الصدارة، مما قربه من التأهل إلى الدور القادم، خاصة في حال فشل شريكه السابق في صدارة المجموعة، الزوراء العراقي، مساء اليوم، في تحقيق الفوز أمام اتحاد طنجة، إذ يكفي الرفاع في هذه الحالة الخروج متعادلا من مباراته الأخيرة السبت القادم أمام ممثل العراق، ليضمن رسميا بطاقة العبور للدور 32 من البطولة العربية.