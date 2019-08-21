نائب عن سائرون: عبد المهدي مسيّر وليس مخيّر ولانريد اسقاط الحكومة

رأى النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الاربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسيّر وليس مخيّر، فيما اكد أن تحالفه ولايريد اسقاط الحكومة، اشار الى أن عبد المهدي بدأ يميل الى جهات سياسية، ونحن غير متفائلين بحكومته.
وأضاف العقابي، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسير وليس مخير وهذا احد اسباب ضعفه"، منوها الى أن "تحالف سائرون حتى اللحظة مع الحكومة شريطة ان لا يميل لحزب دون آخر".
وتابع، "لحد اللحظة مجلس مكافحة الفساد غير مفعل، فلم يعاقب اي شخص"، منوها الى أنه "لانريد تسقيط الحكومة لكن ان بقى رئيس الوزراء بهذا المستوى سنتجه الى سحب الثقة عنه، على اعتبار اننا لانقبل بدون خدمات ونريد دولة مؤسسات وبنى تحتية ".
واشار العقابي الى أن "عبد المهدي بدأ يميل الى جهات سياسية دون أخرى، ونحن غير متفائلين بحكومته حتى اللحظة، بالرغم من أن سائرون ليس لديه اي موقف سلبي من اي طرف ويؤمن بمدأ النصيحة".
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