إخماد حريق اندلع داخل محال تجارية في كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، الأربعاء، عن إخماد حريق اندلع داخل محال تجارية في منطقة الجاير.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الدفاع المدني في محافظة كربلاء تمكن، اليوم، من إخماد حادث حريق واسع الانتشار اندلع داخل عدد من المحال التجارية لبيع المواد الغذائية في منطقه الچاير شارع ابو طالب".
وأوضحت المديرية، أنه "تم اثناء عملية المكافحة العثور على مبلغ من المال قدره 3 مليون دينار عراقي وتسليمه بوصل اصولي الى صاحبها الشرعي".
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