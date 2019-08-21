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الملا: حاضنة سائرون والفتح هي من انتجت حكومة عبد المهدي

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أكد القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا، الملا، الاربعاء، أن حاضنة سائرون والفتح هي من انتجت حكومة عبد المهدي، فيما اشار الى أن تحالفي البناء والاصلاح خطوة بالاتجاه الصحيح، كما أن اتخاذ الحكيم جانب المعارضة خطوة ايجابية.
وقال الملا في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، "لم تأت كتلة كفائز اكبر بشكل مريح لتنفيذ الاستحقاق الدستوري استنادا للتفسير الدستوري للكتلة الاكبر بحسب ما فُسرت"، لافتا الى أنه "بدأت ملامح ازمة في الداخل العراقي حينما بدأت المباحثات بين كتلتي سائرون والفتح".

وأضاف الملا، "لو تركت الارادة الى تحالف سائرون ولديه قدرة وقابلية بتشكيل الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة ايضا سوف لم يكون في خياراته عادل عبد المهدي"، مؤكدا أن "التفاهم بين العامري والصدر كان لتجاوز ازمة اكثر مما هو لتشكيل الحكومة، الا انه الحاضنة التي انتجت عادل عبد المهدي كانت من تحالفي سائرون والفتح".

وتابع، "الحكومة ان نجحت ثمار نجاحها سيجنيها سائرون والفتح وان اخفقت فايضا كلاهما يتحملان"، منوها الى أن "تحالفي البناء والاصلاح خطوة في الاتجاه الصحيح، كما أن اتخاذ الحكيم جانب المعارضة خطوة ايجابية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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