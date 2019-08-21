الملا: حاضنة سائرون والفتح هي من انتجت حكومة عبد المهدي

وقال الملا في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، "لم تأت كتلة كفائز اكبر بشكل مريح لتنفيذ الاستحقاق الدستوري استنادا للتفسير الدستوري للكتلة الاكبر بحسب ما فُسرت"، لافتا الى أنه "بدأت ملامح ازمة في الداخل العراقي حينما بدأت المباحثات بين كتلتي سائرون والفتح".وأضاف الملا، "لو تركت الارادة الى تحالف سائرون ولديه قدرة وقابلية بتشكيل الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة ايضا سوف لم يكون في خياراته عادل عبد المهدي"، مؤكدا أن "التفاهم بين العامري والصدر كان لتجاوز ازمة اكثر مما هو لتشكيل الحكومة، الا انه الحاضنة التي انتجت عادل عبد المهدي كانت من تحالفي سائرون والفتح".

وتابع، "الحكومة ان نجحت ثمار نجاحها سيجنيها سائرون والفتح وان اخفقت فايضا كلاهما يتحملان"، منوها الى أن "تحالفي البناء والاصلاح خطوة في الاتجاه الصحيح، كما أن اتخاذ الحكيم جانب المعارضة خطوة ايجابية".