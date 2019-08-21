بومبيو يطالب دول العالم بإدراج حزب الله إرهابيا

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، بقرار دولة باراجواي إدراج تنظيمات "حزب الله وحماس والقاعدة وداعش" منظمات إرهابية.

وطالب بومبيو جميع الدول باتخاذ إجراءات حاسمة ضد حزب الله والإرهاب الذي ترعاه إيران، مؤكداً أن مليشيات حزب الله تحارب بالوكالة لصالح طهران.

والثلاثاء أدرجت باراجواي مليشيا حزب الله اللبنانية وحركة حماس وتنظيمي القاعدة وداعش على قائمتها للتنظيمات الإرهابية.

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وقال وزير داخلية باراجواي خوان إرنيستو فيلامايور إن قرار إدراج هذه التنظيمات الإرهابية جاء بأمر من الرئيس ماريو عبدو بنيتيز.

وأشار بيان صادر عن رئاسة باراجواي إلى أنها تتعاون بشكل حاسم في الحرب العالمية ضد الإرهاب، من خلال التصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وكانت الأرجنتين آخر دولة صنفت جماعة "حزب الله" بأنها إرهابية بعد أن أعلنت تجميد أصولها.

جاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أدى إلى مقتل 85 شخصاً.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم الإرهابي على إيران و"حزب الله".