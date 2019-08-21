صافرات الإنذار تدوي بإسرائيل بعد إطلاق قذيفتين من غزة

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إيمان أحمد - داوود عبدالرؤوفالأربعاء 2019/8/21 11:12 م بتوقيت أبوظبي
القبة الحديدية الإسرائيلية- أرشيفية
دوت صفارات الإنذار مساء الأربعاء، في تجمعات إسرائيلية، محاذية لقطاع غزة، قبل الإعلان عن سقوط قذيفتين في منطقة مفتوحة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن صافرات الإنذار دوت جنوبي إسرائيل بعد إطلاق قذيفة من غزة مساء اليوم.
وأضاف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".
وتابع: "هذه هي القذيفة الخامسة التي تطلق من غزة في غضون 6 أيام".
من ناحية أخرى، ذكر موقع حدشوت 24 الإسرائيلي أن قذيفتين سقطتا في منطقة مفتوحة في إحدى كيبوتسات "مجلس إقليمي النقب"، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق القذيفتين.
وهذه المرة الثالثة التي تعلن فيها إسرائيل إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه تجمعات إسرائيلية خلال الأسبوع الجاري.
وعادة تقصف إسرائيل مواقع في قطاع غزة بعد نشرها مثل هذه البيانات.
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