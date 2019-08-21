جيش الاحتلال يطلق النار بالخطأ على طائرة إسرائيلية بالجولان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، النار على طائرة مدنية إسرائيلية خفيفة في أجواء مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأقر الناطق العسكري الإسرائيلي بأن الحادث "خطير"، مشيرا إلى أنه " قيد التحقيق، وسيتم استخلاص النتائج".

ويوجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة استنفار في منطقة الجولان، إثر تواصل هجمات الجيش على أهداف إيرانية في سوريا.

وقال الناطق باسم الجيش، في بيان: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في مرتفعات الجولان طائرة اشتبه بأنها طائرة معادية اخترقت أجواء سوريا، وتشكل تهديداً حقيقياً، ففتحت النار عليها".

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واستدرك: "بعد أن أدرك الجيش الإسرائيلي أنها كانت طائرة مدنية إسرائيلية، أوقف إطلاق النار".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي طبيعة مهمة الطائرة التي أطلق النار عليها، وما إذا كان قد أصابها بالفعل.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحادث بأنه "خطير للغاية".