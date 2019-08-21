الان تتابع واشنطن ترحب بتصنيف باراجواي حزب الله وحماس منظمتين إرهابيتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365 أعلن وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، الأربعاء، عن ترحيب واشنطن بقرار باراجواي تسمية حزب الله والقاعدة وداعش وحماس كمنظمات إرهابية. وقال بومبيو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن حزب الله هو وكيل عنيف للنظام الإيراني وليس له أي نشاط في أمريكا الجنوبية. ندعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب الذي ترعاه إيران.

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