حلف الناتو يعلن مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 - وكالات

أعلن المكتب الصحفي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان اليوم الأربعاء.



وذكر المكتب أنه لن يعلن اسمي الجنديين اللذين لقيا حتفهما في قتال إلا بعد إبلاغ ذويهما وفقا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية. وفقا لـ"رويترز".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول ظروف أو مكان مقتل الجنديين.

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ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، لمناقشة الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سيتم عقد الاجتماع في ولاية "نيو جيرسي" بحضور كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي. ووفقًا للصحيفة، سيتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج العمل الدبلوماسي للمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد و"الخطط العسكرية لبدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية ووضع حد لأطول حرب أمريكية".

وفي وقت سابق، أعلن زاد عن تقدم المفاوضات الجارية مع حركة طالبان الأفغانية، واصفا إياها بأنها "الأكثر إنتاجية".

يذكر أن هناك نحو 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان، معظمهم أمريكيون في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها. وتقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب.

وقالت الأمم المتحدة في بيان في فبراير/ شباط الماضي، إن عددا قياسيا من المدنيين الأفغان، وهو 3804 مدنيين، قتلوا العام الماضي بسبب تكثيف الضربات الجوية للقوات بقيادة الولايات المتحدة وتنفيذ المزيد من الهجمات الانتحارية.