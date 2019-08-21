ترامب : يجب ان تتحمل بعض الدول الحرب مع " داعش "

الأربعاء 21 أغسطس 2019

ترامب

كتب الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي "داعش" الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم.



وأبلغ ترامب، الصحفيين في البيت الأبيض: "إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسنضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا".

وفي فبراير الماضي، طالب الرئيس الأميركي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ودولا أوروبية أخرى، بالسماح بعودة أكثر من 800 من مسلحي داعش، يحملون جنسيات أوروبية، ممن اعتُقلوا في سوريا، من قبل التحالف الدولي.

وردت فرنسا، آنذاك، على مطالب ترامب بالقول إن بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي، وستعيد المقاتلين على أساس مبدأ "كل حالة على حدة".

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كما ذكرت ألمانيا أنها لا يمكن أن تستعيد مقاتلي التنظيم إلا بعد زيارات قنصلية.

وأشار ترامب للصحفيين بأنه يتعين في مرحلة ما على دول مثل أفغانستان والعراق خوض معاركها مع التنظيم الإرهابي، مضيفا "كما يتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال داعش، مثل روسيا وباكستان وإيران"، وفق ما نقلت "رويترز".

ويأتي تصريح ترامب بعد صدور عدة تحذيرات من جهات رسمية بشأن عودة نشاط تنظيم داعش.

وكانت الخارجية الأميركية حذرت من المعطى نفسه، حين قالت إن التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق أعادت بناء نفسها "كما كانت في السابق"، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

وبعدها، حذر رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، من أن آلاف المقاتلين كانوا مختبئين تحت الأرض لإعادة تجميع صفوفهم.

وفي يونيو الماضي، نشر مركز دراسات الحرب بواشنطن تقريرا قال فيه إن "داعش" لا يزال يحتفظ بشبكة مالية عالمية تمول عودته، وتمكنه من إعادة هيكلة عملياته للعودة.