بعد تكليفها بمنصب المتحدث باسم التعليم العام السعودي.. ما لا تعرفه عن "ابتسام الشهري"

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

استمراراً في إشراك المرأة السعودية بالتنمية، وتمكينها في سوق العمل بشكل شامل في كل المجالات والأنشطة، وتحقيقاً لرؤية 2030، أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف المشرفة، ابتسام بنت حسن الشهري، من الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، للعمل بـ الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجهاز الوزارة، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار.



حيث تم تعيين ابتسام الشهري متحدثةً للتعليم العام، وتكليف طارق الأحمري متحدثاً للتعليم العالي، والدكتور أحمد الجميعة مشرفاً عاماً لإدارة الإعلام والاتصال بالوزارة، في حين تم تكليف المتحدث السابق للوزارة مبارك العصيمي، مستشاراً للوزير.

والجدير بالذكر، أن ابتسام قد عملت معلمة لمدة ١٧ سنة للغة الإنجليزية، وابتعثت إلى أمريكا، وهي من الكفاءات النسائية المشهود لها بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، وحاصلة على ماجستير تربية موهوبين، وهي خريجة برنامج خبرات الدفعة الأولى، ومتحدثة في «منتدى المعلمين الدولي»، الذي يعكس أهمية تكامل الخبرات التربوية الدولية والخبرات المحلية في بناء ممارسات تعليمية وتربوية رصينة، (معاً، نحو تعليم نوعيٍّ فاعل).