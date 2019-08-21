عاجل.. مقاتلات إسرائيلية تحلق فى سماء غزة بعد إطلاق قذائف عليها

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى أعلن منذ قليل، أن منظومة القبة الفولاذية تصدت لقذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة، فيما تقوم مقاتلات إسرائيلية بالتحليق فى سماء القطاع .



وأضافت الصحيفة، أنه فى أعقاب لإطلاق القذائف دوت صافرات الإنذار فى أنحاء جنوب إسرائيل، حيث سقطت القذيفة فى منطقة غير مأهولة بالسكان.

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