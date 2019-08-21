المسمارى: مدينة مرزوق تتعرض لهجوم من عصابات إجرامية مدعومة من السراج

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، إن مدينة مرزوق التى يتكون سكانها من كافة القبائل الليبية، تتعرض لهجوم من عصابات إجرامية، هذه المجموعات تحالفت مع ما تبقى من تنظيم داعش.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفى، أن الهجوم يشن من قبل جماعات إجرامية مدعومة من السراج وجماعات من تنظيم داعش، لافتاً إلى أن المجموعات الإجرامية يقودها أحد النواب المنفصلين من مجلس النواب الآن، محمد آدم، وو يقود روح انفاصلية عرقية.

وأشار إلى أن مدينة مرزوق خالية حالياً من السكان، وكلها مناطق خضراء ومشروعات زراعية، وتم تهجير الأهالى، وسرقة كافة المنازل والمحلات والأماكن العامة والخاصة، وحرق منازل المواطنين.

وأكد المسمارى أن العمليات الجوية مستمرة وغرفة العمليات والقوات جاهزة لتنفيذ الأوامر بغرفة العمليات.