شكرا لقرائتكم ماكرون يلتقي مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع لبحث الملف النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع التي تبدأ أعمالها السبت في مدينة بياريتس الفرنسية، للعمل على مقترحات لحماية الاتفاق حول النووي الإيراني.

وقال ماكرون للصحافيين المعتمدين لدى الرئاسة الفرنسية: "سألتقي في الساعات المقبلة، قبل مجموعة السبع، الإيرانيين في محاولة لاقتراح بعض الأمور" للمساعدة في تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران.

وكشف ماكرون أنه سبق واقترح على إيران الإعفاء من بعض العقوبات المفروضة عليها أو آلية للتعويض عن الأضرار التي تسببها هذه العقوبات، وذلك مقابل التزامها الكامل بالاتفاق النووي.

وأضاف ماكرون: "نريد التزاماً إيرانياً كاملاً بالاتفاق النووي ومفاوضات أوسع بشأن قضايا أخرى مع إيران".

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وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد ذكر هذا الأسبوع أنه سيلتقي مع ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي في باريس يوم الجمعة. وكان جواد ظريف باشر جولة دبلوماسية عالمية قادته إلى فنلندا ثم السويد والنرويج على أن يكون في فرنسا الجمعة. كما من المقرر أن يزور بكين "الأسبوع المقبل"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال دبلوماسيان فرنسيان لوكالة "رويترز" إن اجتماعا مشتركا سيُعقد على الأرجح يوم الجمعة لكن لم يُعلن عنه بسبب حساسية الملف الإيراني.

وسعت فرنسا خلال هذا الصيف للعب دور الوسيط مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لم يحدث تقدم يذكر.

وفرنسا هي بين القوى الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، ورغم انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، تسعى باريس جاهدة للحفاظ عليه.

ورداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق وعجز الدول الأوروبية عن مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، أوقفت طهران في تموز/يوليو الماضي التقيد ببعض ما هو وارد في الاتفاق.