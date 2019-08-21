نقلت قناة الـ"MTV" عم مصادر جمركية أن "مديرية ​الجمارك​ تتبع أساليبا جديدة للايقاع بالمهربين على الحدود"، مشيرةً إلى أنه "تم وضع خطة تتلاءم مع النقص في عديد الجمارك المعتمدة على نشر العناصر بشكل مخفي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر جمركية لـ MTV: الجمارك يتبع أساليبا جديدة للايقاع بالمهربين على الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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