دعت "لجنة متابعة مشاريع ​طرابلس​" إلى "لقاء تشاوري في قاعة مؤتمرات ​الرابطة الثقافية​، حول ​النفايات​ والمطامر من أجل الخروج بعمل تنسيقي يوحد جهود كافة الجهات الفاعلة".

أوصى الحاضرون بـ"رفض صبغ الاعتراض على ارتكابات ​وزارة البيئة​ والجهات المتعاونة بالطائفية والمناطقية أو حتى السياسية، إذ أن الرفض قائم على أسباب بيئية وصحية ولعدم انتهاج الوزارة النظم العلمية والتزامها القانون".

وانبثقت عن المجموعات المجتمعة لجنة تنسيقية باسم "اتحاد ​الحراك المدني​" لتوحيد جهود كافة الجهات المتحركة بهدف الحد من الارتكابات الصحية والبيئية وانتهاك القانون والضغط لاعتماد الحلول العلمية.

حضر اللقاء ممثل عن الوزير السابق ​أشرف ريفي​، النائب السابق ​مصباح الأحدب​، رئيس الرابطة رامز فري وحشد من البيئيين والناشطين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء للجنة متابعة مشاريع طرابلس: نرفض صبغ الاعتراض على ارتكابات وزارة البيئة بالطائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.