MTV: الحريري أكد بواشنطن أنه سيتم عرض ملف الحدود البحرية والبرية على الحكومة

لفتت مصادر مرافقة لزيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​واشنطن​ عبر قناة الـ"MTV" أنه "أثناء زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن كان مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير موجوداً في ​نيويورك​"، مشيرةً إلى أن "الحريري أكد في واشنطن أنه سيتم عرض ملف الحدود البحرية والبرية على ​مجلس الوزراء​ لكنه لم يتعهد بأي نتيجة للتصويت سلبية كانت ام ايجابية"، مؤكدةً أن "الموقف اللبناني في ملف النفط والغاز موحّد والحريري نسّق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن إحالة الملف على مجلس الوزراء للتصويت".

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