خضر: بعلبك تحتاج الى انماء بالبنى التحتية لتفعيل السياحة فيها

أكد ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ أن "​القطاع الخاص​ يجب ان يكون نفسه ويقوم بدوره في منطقة ​بعلبك الهرمل​، ونحن نقوم بما علينا لتطوير الارضية".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خضر "أننا نحن نريد أن تلعب بعلبك دورها الاساسي في ​السياحة​، ونريد أن تكون مدينة جذابة وتجذب السياح"، لافتاً الى "اننا نريد أن ندخل بالمنافسة مع مختلف المناطق ال​لبنان​ية، ونريد من السائح أن يستمتع بمزايا المنطقة وان يكون هناك مختلف المقومات السياحية".

وأكد أن "طريق الانماء يبدأ بإنماء الطريق، فكيف يمكن أن نفعل السياحة في بعلبك دون بنى تحتية؟"، لافتاً الى ان "أبناء المنطقة أصلا يعانون بالدخول الى المنطقة والخروج منها فما بالك بالسواح"، مشدداً على "أهمية انجاز نفق ​عيناتا​ الارز".

وأشار خهضر الى أن "بعلبك هي سياج الوطن ولولا أهلها أي كان لبنان اليوم جراء خطر الإرهابيين"، معتبراً أنه "لا يوجد وفاء لدماء الشهداء لان هناك من استشهدوا لاجل كل لبنان وعائلاتهم التي قدمت اغلى ما عندها، بماذا تم مكافأتها عبر المشاريع الانمائية؟"، مشدداً على ان "بعلبك ليست خارجة عن ​الدولة​ بل الدولة خارجة عن بلعلبك".