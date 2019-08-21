عسلي: السوق المصرفي ميتن ومحصن بالرساميل الاجنبية ولا خوف على الوضع المالي

اكد مستشار رئيس الجمهورية ​فادي عسلي​، ان جهود المسؤولين والمعطيات التي قدمتها الجهات المالية عن وضع ميزانية الدولة و​المصرف المركزي​ و​المصارف​، تدفعنا الى الاستنتاج ان لا لزوم ان يتم تخفيض التصنيف الاتماني للبنان، مشيرا الى ان الرئيس عون لديه هم رئيسي هو ​الوضع الاقتصادي​ والمالي ويتعاون مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في هذا الاطار.

ولفت عسلي في حديث تلفزيوني الى ان خطة لبنان تقوم على البدء بالاصلاحات المطروحة بموازنة 2019 على ان تكون اكثر جدية في موازنة الـ 2020، كما ان جزءا من الخطة يستند الى ​مؤتمر سيدر​ والاصلاحات التي طلبتها الدول المشاركة في سيدر، بالاضافة الى بدء العمل وفق رؤية لبنان الاقتصادية التي تنص عليها خطة ماكنزي، التي اقرت في الحكومة السابقة، ورأى ان في حال حصل التخفيض افتراضا فالسوق المصرفي ميتن ومحصن بالرساميل الاجنبية وبالتالي من الصعب ان يهتز ​الوضع المالي​ في لبنان".

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