سرقة 12 كيلو ذهب من محل مجوهرات في صيدا

ادعى صاحب محل مجوهرات في ​سوق صيدا​ التجاري امين. س. ضد الموظف لديه أ. ج، لاقدامه على سرقة نحو 12 كيلو ذهب من المحل، مشيرا الى ان "الموظف الذي يقوم بجمع الذهب في الخزنة لم يحضر الى المحل، فحاول الاتصال به إلا ان خطه كان مقفلا، فاتصل بزوجته التي أفادت انه لم يحضر الى المنزل ولا تعرف عنه شيئا وانه متوار عن الأنظار".

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