الدفاع المدني يخمد حريقا شب في زغرتغرين ـ الضنية

اخمد ​الدفاع المدني​ حريقا شب في منطقة حرجية في بلدة زغرتغرين ـ ​الضنية​ بسبب إشعال مواطنين أكواما من ​النفايات​ رميت عشوائيا في خراج البلدة.

واستطاع عناصر الدفاع المدني السيطرة على الحريق ومنع تمدده باتجاه مناطق حرجية وبساتين ومنازل، ويعملون حاليا على تبريد موقع الحريق لمنع إشتعاله مجددا.

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