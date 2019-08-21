ريفي: الدولة بمؤسساتها السياسية والامنية والعسكرية هي من تدافع عن البلد

اشار الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "‏الدولة بمؤسساتها السياسية والأمنية والعسكرية هي من تدافع عن البلد"، مضيفا "لا تربحوا اللبنانيين جميلة بخدعة ما يسمى إستراتيجية دفاعية، لا يملك فيها أي مسؤول قراره على مؤسساته وأرضه. كفى خداعا واستزلاما وبيع مواقف فالمطلوب تطبيق ​الدستور​ والقرارات الدولية".

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