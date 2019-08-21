مصلحة الأرصاد الجوية: لا صحة للانباء عن تعرض لبنان لموجة حر غير اعتيادية

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع بداية ارتفاع محدود في درجات الحرارة"، مؤكدة ان "لا صحة للانباء عن تعرض لبنان لموجة حر غير اعتيادية".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل و على الجبال .
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال والمناطق الساحلية الجنوبية .
السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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