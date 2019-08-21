مصلحة الأرصاد الجوية: لا صحة للانباء عن تعرض لبنان لموجة حر غير اعتيادية

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع بداية ارتفاع محدود في ​درجات الحرارة​"، مؤكدة ان "لا صحة للانباء عن تعرض ​لبنان​ لموجة حر غير اعتيادية".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل و على الجبال .

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال والمناطق الساحلية الجنوبية .

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.