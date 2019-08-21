أفادت قناة "otv" بأن "لقاء في هذه الاثناء يجمع رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​ عشية جلسة ​مجلس الوزراء​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر Otv: لقاء في هذه الاثناء يجمع باسيل بالحريري في بيت الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.