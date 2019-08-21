أعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ عن "رصد إطلاق ​قذيفة​ صاروخية من ​قطاع غزة​ باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.