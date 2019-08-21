البرلمان اليمني: ما قامت به مليشيات المجلس الانتقالي يعيد البلاد إلى حمامات الدم

اعتبرت رئاسة ​البرلمان اليمني​ التابع للرئيس ​عبد ربه منصور هادي​ أن "ما قامت به مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يعيد البلاد إلى حمامات الدم".

وفي وقت سابق وصل وفد "المجلس الانتقالي الجنوبي"، برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إلى جدة استجابة لدعوة الحوار التي وجهتها السعودية.

ومن المنتظر أن يجري حوار بين المجلس الانتقالي والحكومة برعاية من السعودية والتحالف العربي.