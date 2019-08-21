سعر الدجاج وصل إلى أرقام قياسية..ومربو الدواجن: لا أحد يحمي المستهلك المغربي

عبر مهنيو الدواجن عن استيائهم من ارتفاع أسعار الدجاج، في الأسواق الوطنية؛ حيث وصل سعر الدجاج، هذه الأيام، في المحلات المخصصة لذلك، ما بين 16 و17 درهم، بينما في الضيعة لا تتجاوز أثمنة الدجاج 10 دارهم.

وفي هذا السياق، قال سعيد ناجح، رئيس الجمعية المغربية لمربيي الدواجن، في حديثه مع “اليوم24″، إن “أسعار الدواجن في الأسواق الوطنية وصلت إلى أرقام قياسية، أمام عدم مبالاة المسؤولين”.

وأورد المتحدث ذاته، أن “أسعار الدجاج في الضيعة تقدر ما بين 9.5 إلى 10 دارهم”، مشيرا إلى ” هشاشة وضعية الإقتصادية التي يعانون منها مربيي الدواجن”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “عدد من مربي الدواجن يجدون أنفسهم أمام خسارة مادية جسيمة، ولأسباب متعددة”، لافتا الإنتباه إلى “أنهم ومع خسارتهم المادية يبيعون الدجاج بأسعار معقولة، لكننا، ومع الأسف، نجد سعر الدجاج وصل إلى 17 درهم، في الأسواق من طرف التجار”، مستطردا “اللهم هذا منكر”.

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وأفاد سعيد ناجح، رئيس الجمعية المغربية لمربيي الدواجن، أنه “من المتعارف عليه، هو أن الزيادة التي يجب أن يطلبها التاجر من المستهلك لا تتجاوز درهمين”.

وحمل رئيس الجمعية المغربية لمربيي الدواجن، المسوؤلية للسلطات المحلية، حيث أكد، أن “التجار والسماسرة يفعلون ما يريدون بالمستهلك المغربي، الأخير الذي يجد نفسه ضحية استغلال واحتكار من طرف التجار، مع العلم أن لا أحد يحمي المستهلك المغربي من شجع التجار، سواء جمعيات المستهلك أو السلطات المحلية” بحسب تعبيره.