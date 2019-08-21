بعد قيادته نسور قرطاج لنصف نهائي “كان”.. الجامعة التونسية تنفصل عن مدرب المنتخب آلان جيريس

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انفصالها بالتراضي عن مدرب المنتخب الأول، الفرنسي آلان جيريس.

وقالت الجامعة التونسية في بلاغ صحفي: “أنهت الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب الفرنسي آلان جيريس، من خلال فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين”.

وقاد صاحب 67 عاما، الذي تولى الإشراف على تداريب “نسور قرطاج” منتصف دجنبر الماضي، قاد المنتخب التونسي إلى بلوغ المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي احتضنتها الملاعب المصرية خلال الفترة ما بين 19 يونيو و21 يوليوز الماضيين.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية التونسية، أن التونسي نبيل معلول يأتي على رأس المرشحين لخلافة آلان جيريس في تدريب منتخب تونس، علما أن معلول سبق له قيادة نسور قرطاج من أبريل 2017 إلى يوليوز من العام 2018، إذ خاض معه نهائيات كأس العالم بروسيا صيف السنة الماضية.