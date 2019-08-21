تزامنا مع الخطاب الملكي..المكفوفون يطالبون بإحداث شعب خاصة في مراكز التكوين المهني

لا تفوت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات مناسبة إلا وتطالب الحكومة المغربية بالادماج في سوق الشغل؛ وتزامنا مع الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، يوم أمس، وبعدما أكد الملك محمد السادس أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل، طالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، من الحكومة بإحداث شعب خاصة بالمكفوفين في مراكز التكوين المهني.

وأوردت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، في مراسلة لها لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن “فئة المكفوفين تعاني من الإهمال في المراكز التكوين، مقارنة بأقسام أخرى من المعاقين”.

وطالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات “محاسبة كل المتورطين المسؤولين عن بقاء المكفوفين في مستنقع الذل والتهميش والإقصاء”.

وطالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، رئيس الحكومة “الإدماج داخل المجتمع وفي الوظيفة والشغل، ومجانية التعليم والتكوين والنقل..”.

ويشار إلى أن تنسيقية المكفوفين قد صعدت في وجه الحكومة، وراسلت الديوان الملكي لإنصافهم، بعد أن راسلت منظمات دولية تطالب اللجوء.