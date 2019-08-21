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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.
ووقع ريبيري في كشوفات فريقه جديد عقدا يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر، بعد أن شكل متم الموسم الكروي الماضي نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني.
وأكد صاحب 36 عاما، أن المهاجم الإيطالي لوكا توني، اللاعب السابق لفيورنتينا، والذي جاوره سابقا في بايرن ميونخ، ساهم في إقناعه بالانتقال إلى “الفيولا”.
وقال ريبيري في هذا السياق: “لوكا توني أخبرني أن فيورنتينا فريق عظيم، وأن المدينة جد رائعة”.
وكان الدولي الفرنسي السابق، انتقل إلى بايرن ميونخ عام 2007، قادما من أولمبيك مارسيليا، وحقق 21 لقبا مع البافاري، منها الدوري الألماني في 9 مناسبات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور ريبيري رسميا يوقع لفيورنتينا.. ويصرح: “لوكا توني أخبرني أن فيورنتينا فريق عظيم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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