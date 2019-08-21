بالصور ريبيري رسميا يوقع لفيورنتينا.. ويصرح: “لوكا توني أخبرني أن فيورنتينا فريق عظيم”

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

ووقع ريبيري في كشوفات فريقه جديد عقدا يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر، بعد أن شكل متم الموسم الكروي الماضي نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني.

وأكد صاحب 36 عاما، أن المهاجم الإيطالي لوكا توني، اللاعب السابق لفيورنتينا، والذي جاوره سابقا في بايرن ميونخ، ساهم في إقناعه بالانتقال إلى “الفيولا”.

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وقال ريبيري في هذا السياق: “لوكا توني أخبرني أن فيورنتينا فريق عظيم، وأن المدينة جد رائعة”.

وكان الدولي الفرنسي السابق، انتقل إلى بايرن ميونخ عام 2007، قادما من أولمبيك مارسيليا، وحقق 21 لقبا مع البافاري، منها الدوري الألماني في 9 مناسبات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.