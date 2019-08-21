السعودية: #لا_ولاية_على_سفر_المرأة... وألف امرأة تغادر!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت السّعوديّة مغادرة أكثر من 1000 امرأة سعوديّة بلادهنّ خلال الساعات الأولى لدخول قرار رفع حظر سفر المرأة دون موافقة "وليّ أمرها"، حيّز التّنفيذ؛ إذ رصدت هذه المغادرات جميعها عبر منفذ حدوديٍّ واحد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلّيّة يوم أمس، الثلاثاء.

وكانت وزارة الدّاخليّة قد أعلنت أمس، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ قرار رفع الحظر، الّذي يتاح فيه للمرأة السّعوديّة الّتي تجاوزت سنّ 21 عامًا، سواء كانت عزباء أم متزوّجة، بالسّفر خارج البلاد "دون موافقة ولي الأمر"، بعد أن تمّ تعديل القانون مطلع الشهر الجاري.

وأثار القرار جدلًا في مواقع التّواصل الاجتماعي، إذ اعتبر العديدون أنّ تنفيذ القرار ورفع الحظر عن سفر المرأة يعدّ خطوةً إضافيّة في الطّريق لتخفيف القيود عن المرأة، فكتب الناشط عبد الرحمن السبيعي على حسابه في "تويتر" تغريدة قال فيها إنّه لا يمكن "أن تتقدم أي دولة وتبقى مستمرة دون إعطائها حقها كاملًا وحرّيّتها".

بالمقابل، رفع الكثيرون عبر "تويتر" شعارات ضدّ رفع الحظر، معتبرين أنّ فيه "تسيّبًا" و"انفلاتًا" و"مخالفةً للشّرع"، فاعتبر المدوّن عبد العزيز أنّ "السفر بدون محرم يعني ترك حديث الرسول وعدم العمل به؛ لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم[1]متفق على صحته"، معتبرًا أنّ هذه الخطوة هي عبار عن "بداية ترك السنة".

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فيما رأى مدّون آخر أنّ "الدين لا يطبق على المرأة فقط وتقوم تحرمها من كل شيء، الدين يطبق على الذكور أيضًا، بالتالي إذا كنت ستمنع المرأة، امنع نفسك، نفس الفكرة في الحديثين يجب أن يكون معك أحد ولا تسافر وحدك. والرسول لم يحرم سفر المرأة وحدها بالتالي سافرت وحدها أو مع محرم لن تكفر ولن تخرج من الملة"؛ في إشارة لحديث آخر نهى فيه الرسول عن الوحدة في السفر أو المكوث، سواء للرجل أو المرأة.

من جهة أخرى، اعتبر أحد المدوّنين أنّ "ابْن سلمان لا يَبحثُ عن حقوق المرأة، بل هو فقط يَبحثُ عن المخارج التي تُوصلُهُ إليهَا، و المُضحك أنّهُ يسمحُ لها بالابتعاث بدون ولي أمرها، بينمَا بنظام الابتعاث لا بُد من وُجودِ محرمٍ لها! حتمًا سَيتداركه وَينقض شَيء اسمُهُ مَحرم!" واسمًا تغريدته على حسابه في "تويتر" بوسم #لا_ولاية_على_سفر_المرأة.

فيما احتفلت على الوسم نفسه نساء سعوديّات بقرار رفع الحظر، عبر نشر تغريدات ضاحكة وساخرة من النظام الّذي كان معمولًا به حتّى الآن.