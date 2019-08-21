إخماد حريق اندلع داخل محلات تجارية في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الدفاع المدني في محافظة كربلاء تمكن، اليوم، من إخماد حادث حريق واسع الانتشار اندلع داخل عدد من المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية في منطقه الچاير شارع ابو طالب".

وأضافت أن "فرقة إطفاء مرفودة بعجلة حوضية هرعت مع عجلة اسعاف الى مكان الحادث المذكور، وباشرت بعملية الاخماد بعد محاصرة النيران والاطباق عليها بكل مهنية واداء مميز والحيلولة دون توسعها الى باقي المحلات المجاورة والدور القريبة من موقع الحادث وبدون اي اضرار أو اصابات بشرية".

وأوضحت المديرية، أنه "تم اثناء عملية المكافحة العثور على مبلغ من المال قدره 3 مليون دينار عراقي وتسليمه بوصل اصولي الى صاحبها الشرعي".