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إخماد حريق اندلع داخل محلات تجارية في كربلاء

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أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، الأربعاء، عن إخماد حريق اندلع داخل محلات تجارية في منطقة الجاير.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الدفاع المدني في محافظة كربلاء تمكن، اليوم، من إخماد حادث حريق واسع الانتشار اندلع داخل عدد من المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية في منطقه الچاير شارع ابو طالب".

وأضافت أن "فرقة إطفاء مرفودة بعجلة حوضية هرعت مع عجلة اسعاف الى مكان الحادث المذكور، وباشرت بعملية الاخماد بعد محاصرة النيران والاطباق عليها بكل مهنية واداء مميز والحيلولة دون توسعها الى باقي المحلات المجاورة والدور القريبة من موقع الحادث وبدون اي اضرار أو اصابات بشرية".

وأوضحت المديرية، أنه "تم اثناء عملية المكافحة العثور على مبلغ من المال قدره 3 مليون دينار عراقي وتسليمه بوصل اصولي الى صاحبها الشرعي".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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