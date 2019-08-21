هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي "داعش" الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم.
وأضاف ترامب "هؤلاء جاؤوا من بلدان مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها ونحن أخبرناهم بأن عليهم أن يأخذوا السجناء، لأن الولايات المتحدة لن تأخذهم لغوانتانامو، وتدفع أموالا لذلك".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد الدول الأوروبية في شهر فبراير الماضي بأن سلطات بلاده يمكن أن تطلق سراح مسلحي "داعش"، المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا لم تقم سلطات بلدانهم الأصلية باستلامهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سأطلق سراح سجناء داعش إذا لم تستردهم بلدانهم مثل ألمانيا وفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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