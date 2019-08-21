العثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت، اليوم، من العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية على جانب طريق جسر ديالى القديم".

وأضاف أن "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار في منطقة الصدر".

