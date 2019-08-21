'صوت الملاعب' يعيد هشام عطا الى الشاشة بعد غياب لسنوات

رياضة 2019-08-21 | 19:52 1,130 مشاهدة يستضيف برنامج "صوت الملاعب"، اليوم الاربعاء، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الاسبق، اللواء هشام عطا عجاج في حلقة مليئة بالاحداث والمتابعات. وغاب عطا عن شاشات التلفاز لمدة طويلة بسبب تواجده خارج العراق، لكنه اختار منبر "صوت الملاعب" لعرض وجهة نظره بالكرة العراقية وما تمر به في الاونة الاخيرة. ويتناول برنامج صوت الملاعب الذي يقدمه الاعلامي طه ابو رغيف، اخر تطورات الرياضة العراقية ويسلط الضوء على مشاكل الساحة المستديرة، يبحث الأزمات التي تحيط بالدوري ومسابقات الكرة ويحاول الوصول الى معالجات يكون المشاهد جزءاً منها.

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