البرهان يؤدي اليمين الدستورية.. وابنة الصادق المهدي تثير جدلا سودانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة في السودان.

وكان الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي أعلن أمس الأول أن البرهان رئيس المجلس أصدر مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وفي الإطار نفسه، أثارت صورة متداولة لابنة الصادق المهدي ونائبته في رئاسة حزب الأمة القومي، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي والسبب تحية عسكرية أدتها بمناسبة توقيع الاتفاق السياسي النهائي.

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وذكرت وسائل إعلام سودانية أن مريم الصادق المهدي أدت التحية العسكرية في قاعة الصداقة، خلال حفل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري السبت الماضي.

وتركزت انتقادات بعض النشطاء التي وجهت لابنة الزعيم السياسي السوداني المخضرم الصادق المهدي على أن التحية العسكرية التي أدتها لضباط المجلس العسكري، لا يوجد مبرر أو داع لها، وذلك لأنها لا تحمل رتبة ولا علاقة لها بالسلك العسكري.

تشكيل المجلس السيادي السوداني

الرئيس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

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