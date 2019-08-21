ارتفاع حصاد حفل زفاف كابول إلى 80 قتيلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول
ذكر مسؤول أمس أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في تفجير انتحاري في قاعة زفاف أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه في العاصمة الأفغانية كابول ارتفع إلى 80 شخصا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي «إن الزيادة بسبب عدد الضحايا الذين توفوا متأثرين بإصابات خطيرة تعرضوا لها». وذكرت الوزارة الأحد الماضي أن 63 شخصا قتلوا وأصيب 182 آخرون في التفجير، الذي وقع ليلة السبت الماضي.
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