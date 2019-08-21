السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليهود الذين صوتوا لمنافسيه في الحزب الديمقراطي بأنهم جاهلون أو غير مخلصين، وسط استمرار نزاعه مع أعضاء الكونجرس اليساريين بشأن إسرائيل والفلسطينيين.
وقال ترمب في تصريحات بالبيت الأبيض «أعتقد أن أي يهودي صوت لديمقراطي، إما أنه يفتقر تماما للمعرفة أو لديه عدم ولاء كبير».
وقوبلت تصريحات ترمب بإدانة فورية من جانب التقدميين اليهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تشكيكه في ولاء اليهود للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار نزاع الرئيس الأمريكي مع النائبتين الديمقراطيين إلهان عمر ورشيدة طليب اللتين منعتا من دخول إسرائيل الأسبوع الماضي، وحث ترمب إسرائيل على منعهما.
وأظهر استطلاع رأي عام 2016 أن نحو 70% من اليهود الأمريكيين صوتوا لصالح الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي نافست ترمب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: اليهود الذين صوتوا للديمقراطيين جاهلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.