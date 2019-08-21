الكويت تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الكويت أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن، معربة عن قلقها من تطورات الأحداث الأخيرة في مدينة عدن ودعمها للجهود الدؤوبة التي تبذلها السعودية في استضافة مباحثات بمدينة جدة بين الحكومة اليمنية وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول اليمن التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، وأعرب خلالها عن أمله في أن تفضي المباحثات في محصلتها النهائية إلى عودة الأمن والاستقرار وبما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته على أراضيه.

وأدان العتيبي استمرار ومواصلة الاعتداءات التي تتعرض لها المنشآت المدنية والحيوية في السعودية، وآخرها حقل الشيبة النفطي.