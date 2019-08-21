عريقات: القدس ومقدساتها في خطر شديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت منظمة التحرير الفلسطينية أمس «إن مدينة القدس ومقدساتها في خطر شديد بفعل «حملة تهويد» تنفذها إسرائيل بدعم أمريكي».

وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، في بيان في الذكرى السنوية الـ50 لحرق المسجد الأقصى، بأن «القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تقع في خطر شديد، مما يتطلب صحوة عربية وإسلامية ودولية».

واتهم الحكومة الإسرائيلية بـ»إطلاق العنان» لتهويد القدس بشكل كامل والقضاء على الوجود الفلسطيني في القدس بدعم مطلق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، داعيا إلى «تحرك دولي وعربي وإسلامي عاجل لحماية المسجد الأقصى من اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي تدعمها وتحميها سلطات وجيش الاحتلال».