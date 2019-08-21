أستراليا تنضم لتحالف حماية مضيق هرمز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سيدني أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس، أن بلاده ستنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) عن موريسون القول: «إن فرقاطة وطائرة استطلاع ستنضم لهذا التحالف». يشار إلى أن التوترات بين إيران والغرب هددت الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يعد أهم ممر مائي لإمدادات النفط في العالم.



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