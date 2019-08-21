المجلس السيادي السوداني يتعهد بتحقيق التحول الديمقراطي للوصول بالبلاد إلى بر الأمان

أحمد أبوعقيل

كشف أعضاء من المجلس السيادي السوداني الجديد، عن بعض القرارات والأفكار التي صدرت من اجتماعهم الأول، وذلك في مؤتمر صحفي لممثلي الحرية والتغيير، الأربعاء.

وكان الفريق البرهان أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني.

وسيحكم المجلس السودان خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر نحو 3 سنوات.

وكان المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستدوم 39 شهرا.

وأكد عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، أن مسألة رئيس مجلس القضاء والنائب العام، تم إرجاؤها لوقت لاحق.

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كما أشار الفكي إلى أن رئيس الوزراء الجديد، الذي سيعين مساء الأربعاء، سيتولى الملفات العاجلة التي تنتظره، خاصة بعد فترة كبيرة من الفراغ.

من جانبها قالت عضو المجلس، عائشة موسى: "المجلس السيادي تتويج لسعي الشعب لتحقيق المساواة والعدالة".

وتعهدت موسى بالسعي لتحقيق التحول الديمقراطي، ووعدت الشعب السوداني بالمساهمة في الوصول بالسودان إلى بر الأمان.

أدى غالبية أعضاء مجلس السيادة في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وقد أدى 9 أعضاء بالمجلس اليمين في القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.