لفت ​محافظ​ ​البنك المركزي​ الإيراني عبد الناصر همتي إلى أن "مبيعات ​ايران​ من ​النفط​ تنمو باضطراد، رغم محاولات ​الولايات المتحدة​ تصفيرها"، مشيراً إلى أن "مبيعات النفط الإيراني قائمة ولم ولن تهبط لمستوى الصفر، رغم المحاولات" وأقر أن "مبيعات ايران من النفط تنخفض في مراحل التضييق وتعاود للارتفاع مجددا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: صادراتنا النفطية ما تزال مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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